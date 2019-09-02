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Сергей Прядкин рассказал, когда VAR станет доступен на всех матчах тура

Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин надеется, что к 20-му туру РПЛ все матчи будут обслуживаться с применением VAR.

"VAR — это актуальный вопрос. Была инициативная группа, ряд инициаторов на этом VAR и обожглись — кому-то отменили победу, кому-то принесли. Нам хочется равных условий, чтобы VAR был везде, чтобы было оборудование и специалисты. Процесс сложный. Недавно говорили с Егоровым — пока не хватает оборудования и специалистов.

Я говорил еще в том сезоне, что, наверное, ко второму кругу сможем воплотить это. Работа активно ведется, спасибо Дюкову. Думаю, что с 20 тура охват VAR будет большой. Надеюсь, что все 8 матчей. Во всех 14 письмах от клубов, которые уже пришли, есть вопрос про VAR. Раз есть такая озабоченность, а мы определились с суммой, то вопрос остается в подготовке персонала. РФС и мы пытаемся создать централизованный центр. Если получится, будет легче использовать специалистов. Одна-две бригады в одном центре смогут в один день обеспечить все матчи.

Что касается работ по созданию центра, то пока не могу сказать ничего. Насколько мне известно, они продолжаются. Группа под руководством Калошина продолжает работу. Завтра попросил приехать Алаева, ему наверняка зададут этот вопрос. Не думаю, что будут сложности с центром. Пока главный вопрос — специалисты.

Каждый судья VAR должен иметь соответствующую лицензию. Единогласное мнение — надо внедрять VAR везде", - цитирует Прядкина Sport24.


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Теги: Прядкин
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