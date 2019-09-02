Миха Мевля перешел из "Зенита" в "Сочи"

Закрываем период дозаявок еще одним громким трансфером. Словенский защитник Миха Мевля подписал контракт с футбольным клубом «Сочи»!



Добро пожаловать в Сочи, Миха!#СочныйФутбол #Трансфер pic.twitter.com/NHelTGgW6c — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) September 2, 2019

Словенский защитник "Зенита" Миха Мевля продолжит карьеру в "Сочи". 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом. Об этом сообщили пресс-службы обеих команд, но детали трансфера не уточнили.Мевля выступал за "Горицу" (Словения), "Лозанну" (Швейцария), "Бней Сахнин" (Израиль) и "Динамо" (Бухарест). В 2016 году он стал игроком "Ростова", а через один сезон перебрался в "Зенит".В составе петербургского клуба он провел 43 матча и забил 1 мяч. Вторую половину прошлого сезона Мевля отыграл в "Ростове" на правах аренды.