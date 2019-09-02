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Миха Мевля перешел из "Зенита" в "Сочи"

Словенский защитник "Зенита" Миха Мевля продолжит карьеру в "Сочи". 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом. Об этом сообщили пресс-службы обеих команд, но детали трансфера не уточнили.

Мевля выступал за "Горицу" (Словения), "Лозанну" (Швейцария), "Бней Сахнин" (Израиль) и "Динамо" (Бухарест). В 2016 году он стал игроком "Ростова", а через один сезон перебрался в "Зенит".

В составе петербургского клуба он провел 43 матча и забил 1 мяч. Вторую половину прошлого сезона Мевля отыграл в "Ростове" на правах аренды.



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Теги: Мевля Зенит Сочи
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