Александр Медведев: "Зенит" в летнее трансферное окно достиг всех целей, которые ставил перед собой

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что в летнее трансферное окно клуб выполнил все цели, которые стояли перед ним. Летом состав петербургской команды пополнили нападающий "Барселоны" Малком, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио (на правах аренды), полузащитник "Рубина" Алексей Сутормин, а также вратарь "Сарпсборга" Александр Васютин.

Фото: Reuters