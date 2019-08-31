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Защитник Чернов рассказал, какой частью тела отбил мяч в матче с "Локомотивом"

Защитник "Ростова" Евгений Чернов оказался в центре внимания после потрясающего спасения в матче 8-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1). В компенсированное время Чернов дважды спас команду после ударов Федора Смолова и Луки Джорджевича.

"Мне приятно, что людям — и в первую очередь нашим болельщикам — это понравилось. Для меня было гораздо более важным, что в тот момент счет был 2:1 в нашу пользу, и если бы нам забили, то была бы обидная ничья. Мы этого не заслуживали, мы должны были одержать победу — безумно рад, что ее получили.

Любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Мне было приятно потом посмотреть со стороны. Но все это уже история, мы это забываем и готовимся к следующей игре. Впереди еще 22 матча, надо работать дальше.

Удар был в спину. Я почувствовал, что попало именно туда. А вы думали, что в руку? Нет, такого не было. Мяч попал чётко в спину, чему я очень рад. Было бы обидно, если бы действительно задел рукой, а потом, после видеоповтора, назначили пенальти. Слава богу, что все так получилось", — цитирует Чернова "RT на русском".



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Теги: Чернов Ростов Локомотив
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