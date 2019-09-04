"Краснодар" давно проявил интерес: Владимир Леонидович Хашиг, генеральный директор клуба, позвонил, объяснил, почему меня хотят видеть в команде. Сказал, что мне надо расти, и в перспективах развития наши взгляды совпали. С Мурадом Мусаевым и Сергеем Галицким я пока не общался. "Краснодар" быстро нашел общий язык с "Рубином" и трансфер состоялся. "Краснодар" — топ-клуб, который развивается семимильными шагами. Это шаг вперёд для меня и моей карьеры. Буду рад присоединиться к команде в конце сезона.
В чем отличие предложения "Краснодара" от тех, что поступали в прошлом году? От "Краснодара" я увидел намного большую заинтересованность — это сыграло свою роль. Думаю, все сделал правильно. В "Рубине" я остаюсь в аренде до конца сезона. Этот клуб вложил в меня многое, воспитал. Здесь я вышел на новый уровень, был впервые вызван в сборную. Казань уже стала для меня родной. Сейчас здесь строится новая команда, и я хочу ей помочь. Буду стараться и выкладываться по максимуму, чтобы приносить пользу. У "Краснодара" есть опция вернуть меня из аренды уже зимой, но сейчас все мои мысли только с "Рубином", — сказал Сорокин Sport24.
Егор Сорокин: "Краснодар" — топ-клуб, который развивается семимильными шагами. Это шаг вперёд для меня и моей карьеры
Защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал, по какой причине он согласился на переход в "Краснодар", и отметил, что на данный момент думает только о выступлениях за казанскую команду. Краснодарцы приобрели 23-летнего игрока в понедельник, подписав с ним пятилетний контракт и оставив в аренде в "Рубине" на текущий сезон с правом отзыва во время зимнего трансферного окна.
фото: Sportbox
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