Егор Сорокин: "Краснодар" — топ-клуб, который развивается семимильными шагами. Это шаг вперёд для меня и моей карьеры

Защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал, по какой причине он согласился на переход в "Краснодар", и отметил, что на данный момент думает только о выступлениях за казанскую команду. Краснодарцы приобрели 23-летнего игрока в понедельник, подписав с ним пятилетний контракт и оставив в аренде в "Рубине" на текущий сезон с правом отзыва во время зимнего трансферного окна.

фото: Sportbox