Марек Сухи: Крал способен завоевать себе место в составе "Спартака", он уже кое-чего добился

Бывший защитник "Спартака" Марек Сухи высказал мнение о переходе в московский клуб из "Славии" полузащитника Алекса Крала.

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"Приятно ли, что Крал пошел по моим стопам, перейдя из "Славии" в "Спартак"? Да, испытываю ностальгию. В "Спартаке" многое изменилось — руководство, сотрудники, построен новый стадион. При этом они все еще используют тренировочную базу за городом. Я смотрю матчи "Спартака" и все еще болею за команду. Этим летом в составе москвичей произошло много изменений, но они все еще не боятся давать шанс молодым игрокам.Получит ли его Крал? Алекс уже кое-чего добился, провел несколько матчей на европейской арене и так далее. Он проявил себя в очень хорошем свете. У "Спартака" новая команда, этим летом они провели, пожалуй, самую большую трансферную кампанию за последние годы. Алекс может стать частью летних изменений в "Спартаке", он способен завоевать себе место в составе. Жаль, что они не вышли в Лигу Европы. Но завоевание трофеев определенно станет целью красно-белых в этом году. У "Спартака" есть амбиции", - сказал Сухи.