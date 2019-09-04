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Орещук - о несостоявшемся переходе Жерсона в "Динамо": "Рома" была в шоке

Спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук раскрыл подробности несостоявшегося перехода полузащитника Жерсона.

"Мы сами нашли Жерсона, вышли на клуб. Договорились. Они сказали договариваться с футболистом. Позвонили ему. Он сказал, что он без агента, и делами занимается его отец. Обо всем договорились, ударили по рукам. Прилетели в Москву. Футболист уже полетел за вещами, а через два дня звонок от агентов: "Здравствуйте, мы агенты Жерсона. Какое вы имели право говорить с футболистом без нас?".

Жерсон перестал отвечать на звонки и просто прислал смс, что папа больше ничего не решает. Ну ладно, нам какая разница. А агенты запросили условия в два раза больше. Тема закрыта. Через неделю перезванивает Жерсон, что он уволил агентов и хочет в "Динамо". Извини, но два раза в одну реку не войти. Самое главное, что "Рома" в шоке была", - цитирует Орещука Sport24.


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Теги: Орещук Жерсон Рома Динамо
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