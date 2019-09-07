Андрей Чернышов: Жирков показывает, как при правильном отношении к себе можно быть лидером сборной
Бывший тренер сборной России Андрей Чернышов поделился мнением о хорошей форме полузащитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова.
«Юрий Жирков — пример того, как при правильном отношении к себе, при правильном образе жизни можно в таком возрасте играть в команде-чемпионе «Зенит» и быть лидером национальной сборной. Очень рад за Юру и желаю ему как можно дольше играть на таком уровне», — рассказал Чернышов в беседе с Sport24.
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