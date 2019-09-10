Александр Дюков: я бы хотел, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол
Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков поделился мнением о будущем российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Фото: "Спорт-экспресс"
«Что касается моего отношения к истории Кокорина и Мамаева, то я уже высказывался. Повторяться не буду. Я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол. Надеюсь, у них это получится», — передает слова Дюкова Sport24.
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