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Мэр Набережных Челнов: руководство города занимается вопросом проведения матча с московским "Спартаком"

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в своём телеграм-канале сообщил, что руководство города занимается вопросом проведения матча 1/16 финала с московским "Спартаком" на стадионе "КАМАЗ". Ранее сообщалось, что местная полиция выступает против проведения встречи на домашнем стадионе "КАМАЗа".
Фото: nabchelny.ru
"Этим вопросом руководство города занимается. Дело не в какой-то особой позиции руководства МВД РТ и УВД города. Руководство МВД Республики Татарстан нас всегда поддерживает и помогает. Относительно высоких профессиональных качеств сотрудников МВД нашей республики у нас нет никаких сомнений, и они готовы выполнить любую задачу. Обеспечение высокого уровня общественной безопасности при проведении мероприятий международного уровня в г. Казани тому подтверждение. Дело в том, что необходимо на нашем стадионе "КАМАЗ" выполнить ряд дополнительных требований по обеспечению безопасности граждан при проведении футбольного матча такого уровня. Этими вопросами мы сегодня совместно с УВД города и ФК "КАМАЗ" занимаемся. Приложим все усилия чтобы праздник футбола состоялся в нашем городе", — написал Магдеев.


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Теги: Кубок России КАМАЗ Спартак Москва
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