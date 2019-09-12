Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, за какую команду болеет, и кто был его любимым игроком в детском возрасте.
"На что потратил первую зарплату или стипендию? Это было в Исландии. Не помню, сколько дали, но я потратил все на ботинки.
Майку какого клуба купил в детстве первой? Кажется, мама купила мне майку "Ливерпуля", потому что болеет за эту команду. А я болею за "Арсенал", это мой самый любимый клуб в Англии.
Какое имя было на моей футболке в детстве? Сеск Фабрегас. Это был мой любимый игрок. Я был маленьким, а он — главной звездой «Арсенала». На моих стенах весели исключительно постеры «Арсенала» и его главных звезд", - цитирует Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.
Арнор Сигурдссон рассказал о футбольных симпатиях и любимом игроке в детстве
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