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Дмитрий Комбаров: часто от болельщиков бывает необоснованная критика

Защитник самарских «Крыльев» на встрече с болельщиками сообщил, что полностью восстановился от повреждения, и рассказал о своём отношении к общению с фанатами
Фото: Rusfootball.info
- Насколько для меня важны встречи с фанатами? Мне нравятся такие мероприятия, когда футболисты могут пообщаться с болельщиками. Приходит много детей, может, они чему-то учатся, хотят играть в футбол. Я думаю, такие мероприятия нужны. Мне нравится принимать участие.

Что сегодня говорят болельщики? Стандартно, удачи желают, побольше побед. Что-нибудь особенное? Пока не было.

- Не растеряете запал перед «Краснодаром»?

- Наоборот, здесь [на встрече с фанатами] мы заряжаемся. Мы видим, как болельщики тепло нас поддерживают.

- В Самаре не хуже болельщики, чем были у «Спартака»?

- Здесь очень яростно болеют за команду. Это слышно на поле. Самара, конечно, меньше, чем Москва. По количеству зрителей меньше. По качеству боления здесь очень мощная поддержка.

Зрители в Самаре разбираются в футболе? Чем больше будут понимать, тем лучше. Часто бывает критика необоснованная. Человек в силу своей занятости болеет за команду, ходит на футбол, но какие-то нюансы не понимает до конца.

Требования у нас к себе и так максимальные. Это профессиональный футбол.

- Сегодня «Крылья» представили сразу 10 новичков. На что, по-вашему, способен этот состав?

- Сейчас результаты не самые лучшие, но видно, что игра есть, что мы бьёмся на поле. Обидные поражения в концовках матчей немного омрачили видение ситуации, но в команде всё хорошо. Атмосфера хорошая.

Готов ли играть против «Краснодара» 90 минут? Я вернулся в общую группу, залечил травму и тренируюсь без каких-либо поблажек, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.


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Теги: Комбаров Д. Спартак Крылья Советов
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