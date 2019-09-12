Валерий Рейнгольд: "Зенит" не выглядит конкурентоспособным для Лиги чемпионов

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от первых матчей российских клубов в групповом турнире Лиги чемпионов. Напомним, что стартуют "Зенит" и "Локомотив" играми на выезде с французским "Лионом" и немецким "Байером" соответственно.

Фото: "СЭ"

- Трудно что-то сказать по "Лиону" - в этом году я его почти не видел. Но если говорить об их результатах, то вроде команда приличная, - сказал Рейнгольд. - Она в принципе всегда была средней и крепкой командой. И не более того. Конечно, немаловажный момент - в каком состоянии после паузы в чемпионате России будет находиться "Зенит". Думаю, что "Зенит" ждет не очень приятная встреча с "Лионом". Самое главное для "Зенита" - не уходить оборону. Мое личное мнение, надо играть "от ножа", если в этом большом турнире они хотят заработать престиж и хорошие деньги. Матч с "Лионом" будет непростой.



- Как бы оценили шансы "Зенита" на успех?



- Я не верю нашим футболистам. Уже запутаться можно. Смотрю на наши команды и удивляюсь: как можно сыграть один матч здорово, а второй просто провалить? Так не должен играть профессионал. Если это, конечно, профессионал. Давать прогнозы я сейчас как-то опасаюсь. Но по игре мне "Зенит" не нравится. Не выглядит он конкурентоспособным для Лиги чемпионов. Это мое личное мнение. Игра какая-то разорванная, в обороне не все в порядке. Два центральных защитника - ребята возрастные. Я говорю то, что я вижу. Это не Лига Европы. Лига чемпионов - турнир, который на голову сильнее. Поэтому здесь "Зениту" надо прибавлять в разы. Сумеет он это сделать - я буду только рад, что ошибаюсь.



- Что думаете о перспективах "Локомотива" в матче с "Байером"?



- У "Локомотива" совсем другая история. Он может упереться. "Локомотив" - команда серьезная. В том плане, что она может и любит играть от обороны. Я знаю Юрия Павловича Семина - мы дружим много лет. И мне известна его футбольная философия. Он часто говорит мне: "Самое главное, Валерка, не пропустить, а там посмотрим - есть кому забивать". Футбол построен на ошибках, но самое главное - самим не ошибаться. Это его золотое правило. Он имеет право на это. Но группа у "Локомотива" очень сложная - просто сумасшедшая. Что касается "Байера", то "Локомотиву" здесь надо играть так, как он играет во многих матчах чемпионата России. Он, как пружина, сжимается и разжимается. Многим это нравится, многим - нет, но "Локомотив" за счет этой тактики выигрывал чемпионат и Кубки России. "Железнодорожники" никогда не играли в очень зрелищном ключе, но это дисциплинированная команда. Как говорят, тренерская команда: задумки Юрия Павловича выполняются успешно. Другой вопрос: выдержат ли ребята такую нагрузку? Все-таки у "Локомотива" все равно проблем немало. И опять же это Лига чемпионов. Так что "Локомотиву" будет тяжело. "Байер" - крепкая команда, все знают, как тяжело нам играть с немецкими клубами. Потому что это машины. И, как обычно в таких случаях говорят, порядок бьет класс. Но здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда порядок на порядок - игра двух порядков.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info