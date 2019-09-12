Илья Абаев рассказал, как неизвестные обстреляли базу "Анжи"

Бывший вратарь "Анжи" Илья Абаев, ныне выступающий за "Чертаново", рассказал о стрельбе перед базой махачкалинского клуба. Однажды неизвестные обстреляли будку у базы, где обычно сидели двое полицейских.

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"