"Была ситуация, когда нашу базу обстреляли… При въезде к гостинице стояла будка. Там все время было двое полицейских, которые охраняли местность. Ночью они уходили из будки — переходили улицу и садились в кустах.
Бывшие одноклубники рассказывали: "Мы пошли покурить на балкон, смотрим — подъезжает машина, и оттуда как начинают палить по будке! Расстреляли ее и уехали. А милиционеры на другой стороне дороге были". Потом смотрели — дырки в будке страшные", — цитирует Абаева "Чемпионат".
Илья Абаев рассказал, как неизвестные обстреляли базу "Анжи"
Бывший вратарь "Анжи" Илья Абаев, ныне выступающий за "Чертаново", рассказал о стрельбе перед базой махачкалинского клуба. Однажды неизвестные обстреляли будку у базы, где обычно сидели двое полицейских.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
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