Игорь Лещук: если кто-то в "Динамо" позволял себе где-то недобежать, Денисов пихал так, что было страшно

Вратарь "Динамо" Игорь Лещук рассказал, кто из партнеров в московской команде за все время впечатлил его больше всего.

Фото: РИА Новости / Александр Вильф