"Бюттнер, когда только пришел. На тренировках так меня раскачивал, в любом выходе один на один обыгрывал, я ничего не мог с ним поделать. Но потом либо он сбавил к себе требования, либо я привык, но стало легче. Еще назову Игоря Денисова — очень работоспособный человек. На любой тренировке он на максимуме.
Всегда серьезный? Ну, я редко видел, как он улыбается. Если кто-то позволял себе где-то недобежать, он пихал так, что молодым поначалу было страшно. Но по делу все говорил. Считаю, что в каждой команде должен быть такой человек. Ему важно было постоянно выигрывать, даже в двусторонках. Недавно я разговаривал с Раушем, Нойштедтером и Филиппом. Спросил, чем тренировки в России отличаются от тренировок в Германии. Филипп сказал, что тут даже в квадрат играют очень серьезно. У них не так", — приводит слова Лещука сайт телеканала "Матч ТВ".
Игорь Лещук: если кто-то в "Динамо" позволял себе где-то недобежать, Денисов пихал так, что было страшно
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук рассказал, кто из партнеров в московской команде за все время впечатлил его больше всего.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
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