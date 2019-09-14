Александр Розенбаум: мой "Зенит" закончился с Морозовым, с Садыриным. А сегодня это "Зенит" молодёжи

Заслуженный и народный артист России певец Александр Розенбаум рассказал, как относится к сегодняшнему "Зениту".

Фото: "Спорт-экспресс"