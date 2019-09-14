Александр Розенбаум: мой "Зенит" закончился с Морозовым, с Садыриным. А сегодня это "Зенит" молодёжи
Заслуженный и народный артист России певец Александр Розенбаум рассказал, как относится к сегодняшнему "Зениту".
Фото: "Спорт-экспресс"
"Я и сегодня болею за "Зенит", хотя времена изменились и мои ощущения, как болельщика, тоже стали совсем другими. Мой футбол, мой "Зенит" закончился с Морозовым, с Садыриным. А сегодня это "Зенит" молодёжи. Сегодня футбол – это бизнес, только благодаря этому бизнесу и возможно проводить чемпионат Европы в двенадцати странах, а не в одной", — приводит слова Розенбаума welcome2020.ru.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»