Пресс-служба московского метро предупредила пассажиров о возможных ограничениях на вход и выход в связи с матчем чемпионата России "Спартак" — "Урал". Игра состоится сегодня, 14 сентября, на "Открытие-Арене".
"Зрителям матча удобнее добираться до стадиона через станции "Спартак" и "Тушинская". По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону "Открытие Арена", возможны ситуативные ограничения входа-выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.
Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами", — говорится в твиттере московского метро.
В московском метро из-за матча "Спартак" — "Урал" могут быть ограничения на вход и выход
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