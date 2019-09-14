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Президент "Урала": мы всегда удачно играем в Москве

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал победу команды в матче со "Спартаком" (2:1), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.

- Мы всегда удачно играем в Москве. Ребята во втором тайме здорово сыграли.

- Что им сказали в перерыве?

- Я даже не заходил. Я на верх ходил, у меня там товарищ был.

- "Спартак" стал удобным соперником для "Урала"?

- "Спартак" играющая команда, и мы играющая команда. Тяжело играть, когда команда стоит в обороне. Сегодня соперник играл, и мы играли. "Спартак" - хорошая команда.

- "Спартак" отличается от прошлого сезона?

- Я буду говорить. Это дело "Спартака".


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Теги: Урал Иванов Спартак
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