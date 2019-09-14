Крыховяк: Лига чемпионов? Хотим сделать лучше, чем получилось в прошлом сезоне

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над "Сочи" (1:0) и рассказал о целях команды в Лиге чемпионов

Фото: официальный сайт "Локомотива"

- Самое главное, что мы выиграли, заработали три очка. Впереди Лига чемпионов. Очень хотим сделать лучше, чем получилось в прошлом сезоне.



Первый тайм в исполнении "Сочи"? Да, у них держался мяч побольше, но я уже сказал - самое главное, что мы победили.



Лига чемпионов? Мы готовы к ней. Но если мы хотим побеждать, надо играть лучше, чем мы играли сегодня.



- "Байер" лучшее начало для такой группы?



- Да, конечно. Противник хороший. Мы хотим провести самый лучший наш матч и выиграть, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info