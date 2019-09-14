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Крыховяк: Лига чемпионов? Хотим сделать лучше, чем получилось в прошлом сезоне

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над "Сочи" (1:0) и рассказал о целях команды в Лиге чемпионов
Фото: официальный сайт "Локомотива"
- Самое главное, что мы выиграли, заработали три очка. Впереди Лига чемпионов. Очень хотим сделать лучше, чем получилось в прошлом сезоне.

Первый тайм в исполнении "Сочи"? Да, у них держался мяч побольше, но я уже сказал - самое главное, что мы победили.

Лига чемпионов? Мы готовы к ней. Но если мы хотим побеждать, надо играть лучше, чем мы играли сегодня.

- "Байер" лучшее начало для такой группы?

- Да, конечно. Противник хороший. Мы хотим провести самый лучший наш матч и выиграть, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info


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Теги: Локомотив Крыховяк
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