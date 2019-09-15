Главный тренер самарских "Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением об игре полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, который в данный момент находится в колонии общего режима в Белгородской области.
"Да, я говорил, что "Краснодар" с Мамаевым смотрелся интереснее. Я и сейчас так думаю. Он один из лучших игроков "Краснодара". Он мог бы усилить нашу команду", - цитирует Божовича "Чемпионат".
Миодраг Божович: я и сейчас думаю, что «Краснодар» с Мамаевым смотрелся интереснее
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