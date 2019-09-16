Игорь Черевченко: в этом году "Арсеналу" будет сложнее повторить успех прошлого сезона

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал про задачи клуба на сезон-2019/20."Мы — тренерский штаб и игроки — поставили перед собой задачу повторить успех прошлого сезона. Но мы понимаем, что в этом году будет намного сложнее, потому что на нас начали серьезнее настраиваться.Что касается большого количества ушедших игроков, то это, конечно, непросто. Но такая проблема не только в нашей команде. Сейчас в линии атаки у нас все новые футболисты. Мало времени прошло. Всего 2 месяца. Поэтому по ходу игр приходилось обкатывать футболистов.Сейчас мы придерживаемся тактики прошлого сезона. Пока. Но по сравнению с прошедшим сезоном мы начали много пропускать. Это меня раздражает. И забиваем мы не так много. Есть нюансы, есть проблемы, поэтому и задумки как изменить команду тоже есть", — сказал Черевченко в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".