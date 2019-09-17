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Михаил Дегтярев рассказал, для чего в Госдуму РФ хотят пригласить Кокорина с Мамаевым

Председатель комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о возможном приглашении освобожденных по УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на заседание комитета. Спортсменов планируют пригласить в Госдуму в конце октября — начале ноября.

"На комитете мы обсуждаем законопроекты или вопросы государственного финансирования спорта, туризма и молодежной политики. По вопросу законотворчества мы не можем привлечь Кокорина и Мамаева в качестве экспертов, они не обладают необходимыми знаниями и образованием.

Однако они отличные футболисты. Если только пригласить ребят пообсуждать: как понизить гонорары футболистам в клубах, где есть государственные деньги или деньги госкорпораций, или как обуздать аппетиты футбольных агентов и прекратить пропускать народные деньги через контракты клубов с госкорпорациями", - цитирует Дегтярева Sport24.ru.


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Теги: Дегтярев Кокорин Мамаев
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