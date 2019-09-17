Безбородов рассудит ЦСКА и "Краснодар", Карасев обслужит игру "Зенит" — "Рубин"

20 сентября (пятница)
"Уфа" — "Спартак": судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
21 сентября (суббота)
"Ахмат" — "Крылья Советов": судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
"Зенит" — "Рубин": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Игорь Синер (Омск).
"Тамбов" — "Ростов": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
22 сентября (воскресенье)
"Оренбург" — "Локомотив": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
"Динамо" — "Сочи": судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).
"Арсенал" — "Урал": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).
ЦСКА — "Краснодар": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
Безбородов рассудит ЦСКА и "Краснодар", Карасев обслужит игру "Зенит" — "Рубин"
РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 10-го тура чемпионата России.
Владислав Безбородов / Фото: © Getty Images
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