» » Безбородов рассудит ЦСКА и "Краснодар", Карасев обслужит игру "Зенит" — "Рубин"

Безбородов рассудит ЦСКА и "Краснодар", Карасев обслужит игру "Зенит" — "Рубин"

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 10-го тура чемпионата России.
Владислав Безбородов / Фото: © Getty Images
20 сентября (пятница)

"Уфа" — "Спартак": судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

21 сентября (суббота)

"Ахмат" — "Крылья Советов": судья — Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи — Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

"Зенит" — "Рубин": судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Игорь Синер (Омск).

"Тамбов" — "Ростов": судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).

22 сентября (воскресенье)

"Оренбург" — "Локомотив": судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Адлан Хатуев (Грозный), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).

"Динамо" — "Сочи": судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

"Арсенал" — "Урал": судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург).

ЦСКА — "Краснодар": судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Енютин (Москва).


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Безбородов Карасев ЦСКА Краснодар Зенит Рубин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Криштиану Роналду: в 11 лет я питался бесплатными бургерами из "Макдоналдса"
Сергей Лапочкин: совсем недавно ко мне ломились в судейскую. Кто, говорить не буду. Очень уважаемые люди 3
Роман Широков: матч с "Лионом" показал, что "Зенит" готов к Лиге чемпионов 1
В "Спартаке" назначен новый коммерческий директор
Дзюба — Виллаш-Боашу и Соузе: были очень рады вас увидеть! Вы суперские и топовые 3
"Ливерпуль" — первый за 25 лет действующий победитель ЛЧ, проигравший первый матч нового розыгрыша
Денис Черышев — лидер "Валенсии" по пробегу в матче с "Челси"
Владислав Игнатьев: понимаем, что важно сыграть удачно с "Байером". "Локомотив" едет в Германию только за победой
Вячеслав Караваев: это великолепное чувство — выйти на Лигу чемпионов после недели в команде
Безбородов рассудит ЦСКА и "Краснодар", Карасев обслужит игру "Зенит" — "Рубин" 1
Артем Дзюба: это фишка Азмуна такая — сначала уползает при смерти, потом вылетает и забивает — и опять уползает 1
Главный тренер "Лиона": если кто-то и должен был выиграть, то это мы 6
Дуглас Сантос: всю неделю до игры с "Лионом" я думал о Лиге чемпионов
Артем Дзюба: двоякое впечатление от матча с "Лионом". Вроде 1:1 — неплохо, но в целом могли затащить 2
Хосеп Гвардиола: я уже купил квартиру в Украине 9
Денис Черышев опубликовал победное фото из раздевалки "Валенсии" после матча с "Челси" 1
Тренер "Шахтера" Каштру: Пятов передал мне всю нужную информацию о Гвардиоле
Полузащитник "Лиона": в матче с "Зенитом" нам не хватило креативности и вдохновения
Вратарь "Лиона": жаль терять 2 очка, мы расплачиваемся за все свои ошибки 3
Владимир Быстров: Оздоев решил помочь "Лиону" в матче ЛЧ, чтобы "Зениту" слишком легко не было 2
Даниил Уткин включил Мамаева в тройку лучших российских футболистов 4
Гонсало Игуаин вспылил на тренировке и ударил тренера "Ювентуса" 1
Михаил Дегтярев рассказал, для чего в Госдуму РФ хотят пригласить Кокорина с Мамаевым 7
Испанский клуб попросил о переносе матча в связи с массовым отравлением игроков 2
"Боруссия" и "Барселона" счет не открыли
"РБ Лейпциг" выиграл у "Бенфики" и возглавил группу "Зенита"
"Челси" потерпел поражение от "Валенсии"
"Наполи" одержал победу над "Ливерпулем" 2
Гол Промеса помог "Аяксу" разгромить "Лилль" 2
Бранислав Иванович: игра с "Лионом" была тяжелой для "Зенита" с психологической точки зрения
Все новости