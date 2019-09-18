Павел Погребняк: Риксен был хорошим игроком и отличным человеком
Экс-футболист "Зенита" Павел Погребняк прокомментировал известие о смерти его бывшего одноклубника Фернандо Риксена.
Фото: РИА Новости
"Это печальная новость. Риксен был хорошим игроком и отличным человеком. Он сильно помог "Зениту" стать чемпионом в 2007 году. Думаю, лишних слов не нужно. Я следил за его состоянием и здоровьем. Печально, что все так вышло", — сказал Погребняк в беседе с Sport24.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»