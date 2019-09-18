Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник "Тамбова" Валерий Чуперка был дисквалифицирован на три матча РПЛ (один — условно) за оскорбления в адрес главного арбитра встречи девятого тура против ЦСКА Михаила Вилкова.
"Сначала на 72-й минуте Чуперка получил желтую за неспортивное поведение. Это предупреждение оказалось у него четвертым, то есть он уже был обязан пропускать следующую игру из-за перебора желтых карточек. А вот за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Чуперка получил прямую красную карточку. Футболист лично позвонил Вилкову и извинился, я попросил Михаила внести этот факт в свой рапорт. Сегодня утром мы получили дополнительный рапорт от Вилкова, в котором он указал, что Чуперка извинился, его извинения приняты, конфликт игрока и арбитра исчерпан. Чуперка присутствовал на заседании, извинился за свое поведение, клуб также принял решение о наказании футболиста. Чуперка уже получил автоматическую дисквалификацию. КДК дополнительно дисквалифицировал защитника на два матча, один из которых — условно, плюс штраф в 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Игрок "Тамбова" Чуперка получил три матча дисквалификации за оскорбление арбитра
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