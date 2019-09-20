"Честно говоря, вчера мало получилось. Правда, били со стандартов, был неплохой момент, Фернандес. Но "Лудогорец" наголову нас сильнее. И, даже проигрывая, были моменты, когда Акинфеев выручал. В обороне, конечно, проблем много, но нужно отдать должное сопернику: очень агрессивно, быстро — приличная команда.
По поводу дебюта Карпова — это все ерунда. Вообще, игра у ЦСКА не получилась. Но какого-то молодого вешать… И помимо пяти голов было 4-5 моментов, где везло. ЦСКА просто оказался не готов к таким скоростям и игре "Лудогорца".
Повлияет ли эта игра на выступления в чемпионате? Учитывая, что скоро игра с "Краснодаром", мне сложно сказать. Против нас играла крепкая команда, и ЦСКА точно не выглядел фаворитом. Просто и "Лудогорец", и также "Базель" — это частые участники групповых этапов Лиги чемпионов, успешно там выступающие. В чемпионате играем еще более-менее, а в Европе тяжелее будет.
Нужно ли увольнять Гончаренко? Я в этом не вижу смысла. Команда идет в шаге от первого места в чемпионате. Лучше один раз проиграть 1-5, чем пять раз по 1-0. На мой взгляд. Бывают такие дни, что игра не пошла, а соперник был хорош. Нужно жить дальше", — сказал Кириченко в беседе с Sport24.
Дмитрий Кириченко: не вижу смысла увольнять Гончаренко, ЦСКА идет в шаге от первого места в РПЛ
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал поражение армейцев в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы от болгарского "Лудогорца" (1:5).
фото: Getty Images
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