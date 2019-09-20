Бывший тренер и игрок "Спартака" Андрей Чернышов прокомментировал поражение красно-белых в матче 10-го тура РПЛ с "Уфой" (0:1).
"Думаю, эти поражения больше не являются сюрпризом. Команда деградирует. Взяли игроков, которых хотел тренер, но игры нет, а теперь нет и результата. Руководству нужно срочно принимать меры.
Я получил предложение из Греции. В клубе ("Спарта") сменилось руководство и появилась финансовая стабильность, но сейчас у меня другие планы, и я всё объяснил руководителям клуба. Хотя болельщики очень хотят моего возвращения.
Мог бы вернуть "Спартак" на лидирующие позиции? Конечно мог бы. Сейчас есть знания и опыт. Я уже не тот молодой тренер, каким был в 2003 году. Есть понимание, как работать в большом клубе, как выстраивать отношения с руководством и игроками", - цитирует Чернышова Sport24.ru.
Андрей Чернышов: "Спартак" деградирует, я мог бы вернуть команду на лидирующие позиции
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