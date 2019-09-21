ЦСКА пригласил болельщиков на матч с "Краснодаром": давайте поможем Михалычу собрать состав

Помоги Михалычу собрать состав на #ЦСКАкраснодар



Ждём вас дома, на ВЭБ Арене, в воскресенье. Нам как никогда нужен наш 12-й игрок ??



? https://t.co/BFNV0PjI8H pic.twitter.com/8tFQGarR8W — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 21, 2019

Армейцы пригласили болельщиков на предстоящую игру, обыграв непростую кадровую ситуацию в команде в стиле популярной телепередачи "Вечерний Ургант"."Ребята, давайте поможем Михалычу собрать состав на матч. Приходите 22 сентября на "ВЭБ Арену", ведь сейчас нам как никогда нужен наш 12-й игрок, и 13-й, и 14-й, и 15-й. Ну, вы поняли", — сказано в видео.