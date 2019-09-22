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"Сочи" вырвал победу в матче с "Динамо"

В матче 10-го тура чемпионата России "Динамо" потерпело поражение от "Сочи" - 2:3.

Чемпионат России

10 тур

Голы: Заболотный, 31, Игбун, 50, 63, Мевля, 65, Карапетян, 90

"Динамо": Лещук, Паршивлюк (Морозов, 46), Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо (Грулёв, 73), Каборе, Рауш, Шиманьски, Игбун, Филипп (Панченко, 46).

"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Полоз (Набиуллин, 65), Мостовой (Бурмистров, 73), Лагатор, Нобоа, А. Заболотный (Карапетян, 76).

Предупреждения: Заболотный, 56, Жоаозиньо, 58, Лагатор, 88


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Теги: Динамо Сочи
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