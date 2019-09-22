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Александр Точилин: конечно, сейчас я болею за "Динамо"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал победу над московским "Динамо" (3:2) в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Точилин во время карьеры футболиста выступал за "Динамо" с 1995 по 2008 год.

"Для нас очень важная победа, учитывая таблицу. Мы приехали играть на победу, благодарен ребятам, что в таком сложном матче смогли вырвать три очка.

То, что болельщики меня поддерживали, я слышал, но потом не обращал на это внимание — все мысли были об игре, она была напряженная.

Как "Динамо" выбираться? Ну как? Мы в таком же положении, надо верить, верить, верить, потом должно прорвать. У клуба есть бюджет, стадион, состав. Тренер у них тоже хороший, мы просматривали много игр, где у "Динамо" счет был не по игре. Черная полоса должна прерваться. Болею ли сейчас за "Динамо"? Конечно, болею.

У нас были игры, где мы забивали по три мяча. У нас полоса уже серая, пошли голы, все это через работу и терпение. У "Динамо" тоже уже есть прогресс — два забили.

К заменам "Динамо" мы были готовы, они реализовали свои моменты. При счете 2:2 удача качалась то в одну сторону, то в другую. Наверное, сегодня мы ее больше заслужили", - цитирует Точилина Sport24.


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Теги: Точилин Динамо Сочи
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