Владимир Пильгуй: уволить тренера легко, а сможет ли новый сразу вникнуть в ситуацию, понять проблемы и наладить игру

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 10-го тура Премьер-Лиги против "Сочи" (2:3).

Фото: ФК "Динамо"

- О матче:



Конечно, присутствует полное разочарование и неудовлетворение от увиденного. Быстро пропустили после того как вышли вперёд? У меня вообще сложилось впечатление, что в конкретных ситуациях игроки не знают что делать, у них нет организации и понимания как нужно действовать в тех или иных моментах. Взять в пример тот же последний гол в матче: будто все игроки защиты потеряли свои позиции и действовали крайне невнимательно. Но я не понимаю термин "потеря концентрации" применительно к защитнику или вратарю.



- О выступлении команды Александра Точилина:



Нельзя сказать, что "Сочи" укомплектован высококлассными футболистами, но такие коллективы берут своей организованностью. Как вчера "Тамбов", обыгравший "Ростов" (2:1). Эти команды выходят и оставляют на поле все силы. У "Динамо", казалось, игроки на каждой линии более квалифицированные, но этой самой организации игры не хватает, как мне кажется.



- Об игре в "Динамо" Сильвестра Игбуна:



Думаю, проблему центрального форварда "Динамо" решило именно с приходом Игбуна. Он постоянно нацелен на ворота, но при этом находится в поисках мяча, а не ждёт его в одном месте. На мой взгляд, это хорошее приобретение клуба.



- Об игре новичков "Динамо":



Мне нравится игра Игбуна, Каборе и Шиманского. Филипп неплохой футболист, но ему нужно найти свою позицию, пока с ним не определились. А ко всем остальным имеются большие вопросы. Тот же Н'Жье... непонятно какими достоинствами он обладает. К Паршивлюку есть тоже вопросы.



- О конкуренции вратарей "Динамо":



Позиция голкипера - это наиболее стабильная и сильная в "Динамо", она не требует усиления или поиска новичков. Я спокоен, потому что и Шунин, и Лещук - футболисты высокого уровня, для больших задач.



- О вероятной отставке Дмитрия Хохлова:



Тяжело комментировать такие слухи, но увольнение обычно наступает когда команда не оправдывает ожиданий и не побеждает. Какие-то меры принимаются в таких условиях, и как правило речь идёт об отставке тренера, в "Спартаке" ситуация похожая, например. Такие разговоры не беспочвенны, но вопрос в том, кто придёт вместо Хохлова. Уволить тренера легко, а сможет ли новый специалист сразу вникнуть в ситуацию, понять проблемы и наладить игру.