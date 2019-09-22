Андрей Кобелев: это "Динамо" на один-два сезона. Что они будут потом делать с 30-летними футболистами?

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказал мнение, что нынешний состав москвичей не предполагает развитие команды в долгосрочной перспективе.

Фото: Александр Мельников / Sportbox