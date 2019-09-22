Андрей Кобелев: это "Динамо" на один-два сезона. Что они будут потом делать с 30-летними футболистами?
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказал мнение, что нынешний состав москвичей не предполагает развитие команды в долгосрочной перспективе.
Фото: Александр Мельников / Sportbox
"Не тревожно за место "Динамо" в турнирной таблице РПЛ. Все будет нормально. Однако уже очень много очков потеряно. И самое главное — непонятна логика покупок. Большинство новичков уже в возрасте. В этом сезоне бело-голубые уже вряд ли залезут в шестерку. Это команда на один-два сезона. Что они будут потом делать с 30-летними футболистами? Большой вопрос… Хочется услышать комментарии от руководства", — сказал Кобелев "Спорт-экспрессу".
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