Жена экс-футболиста "Зенита" Риксена пытается добиться выплаты 370 тысяч фунтов прежней супругой игрока

Жена экс-футболиста "Зенита" Фернандо Риксена Вероника отметила, что намерена продолжить борьбу за деньги, причитающиеся ее супругу, который ранее скончался в возрасте 43 лет.

Фото: ФК «Зенит»