Голландец последние годы боролся с неизлечимой болезнью — боковым амиотрофическим склерозом (ALS).
Вероника пытается вернуть 370?000 фунтов, которые были присуждены Риксену после бракоразводного процесса с предыдущей супругой футболиста. Однако позже судебное решение было обжаловано.
"Когда я летела обратно в Испанию из Шотландии, где организовывала его похороны, открыла несколько текстовых сообщений, которые он мне прислал. В прошлом году он продолжал говорить, что битва за возвращение денег была для него слишком большой проблемой. Он говорил: "Я не знаю, что делать дальше. Я не могу принять это". Не знаю, как закончить это дело. Но я это сделаю для Фернандо.
Мы не знаем, где будем жить с дочерью. Это страшно. Этот дом в Испании принадлежал Фернандо и его бывшей жене", — приводит слова Вероники "Матч ТВ", ссылаясь на Daily Record.
Напомним, голландец играл за петербургский клуб с 2006 по 2009 год. В составе "Зенита" Риксен становился чемпионом России в 2007 году, а также выигрывал Кубок УЕФА-2007/08.
Жена экс-футболиста "Зенита" Риксена пытается добиться выплаты 370 тысяч фунтов прежней супругой игрока
Жена экс-футболиста "Зенита" Фернандо Риксена Вероника отметила, что намерена продолжить борьбу за деньги, причитающиеся ее супругу, который ранее скончался в возрасте 43 лет.
Фото: ФК «Зенит»
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