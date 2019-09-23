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Мелкадзе и Берг в сборной лучших. И мы серьёзно

Нападающий, права на которого принадлежат «Спартаку», раскрепостился вдали от родной команды, а неуклюжий Берг показал, насколько здорово он умеет играть головой. В этом туре блистал даже Сутормин!

Александр Беленов, «Уфа»

Геройствовать вратарю пришлось чуть-чуть: «Спартак» как будто и не старался поставить ему такую задачу, но всё же поработать пришлось. На последних секундах Беленов очень кстати оказался вплотную с Мельгарехо и забрал удар последнего намертво. Если бы не зафиксировал, москвичи, скорее всего, отыгрались.


Данил Круговой, «Уфа»

Да, он выбрал денежный «Зенит», а не пионеротряд Гончаренко, под руководством которого почти наверняка бы играл и развивался, но против «Спартака» левый защитник был очень хорош. Даниил вынудил Рассказова засандалить в свои ворота, плодотворно подключался к наступлениям (например, обострял на Емельянова) и висел неотрывным грузом на ногах Бакаева.

Бранислав Иванович, «Зенит»

Прежде чем пропустить пять, «Рубин» стойко держался больше тайма. Своевременный гол серба - Иванович опередил после подачи со штрафного вратаря Дюпина - сломил сопротивление Казани.


Максим Карпов, «Крылья Советов»

Забил гол, который позволил спастись Самаре в игре против «Ахмата», а ещё спас на линии вратарской после удара Олега Иванова. Мог бы отличиться и раньше, но Глушаков закосплеил Акинфеева с ногой Бога и эффектно отразил выстрел защитника.

Роберт Бауэр, «Арсенал»

Забил дебютный гол за тульскую команду (единственный мяч в составе «Арсенала» в игре против «Урала»), так ещё и какой красивый!

В прошедшем туре Бауэр играл на левом фланге, но положил красоту с правой ноги: поэтому в нашей сборной мы предпочли выпустить его с другого края.


Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Хавбек «железнодорожников» разошёлся не на шутку: сначала победный в игре против «Байера», теперь симпатичный мяч (на сей раз головой) в ворота «Оренбурга». Опорник «Локомотива» выходит на новый уровень, так что ждём подвигов и за сборную.

Алексей Сутормин, «Зенит»

Герой самого скандального перехода прошедшего лета наконец-то отличился за питерскую команду. Сутормин дублем поучаствовал в разгроме «Рубина», который, теперь уже очевидно, всё-таки собирается в ФНЛ. Иронично, правда?

Никола Влашич, ЦСКА

Хорват прибавил очень вовремя. С того момента, как полузащитник подписал полноценный контракт, он выглядел совсем слабо, но против «Краснодара» выстрелил двумя голами и голевой передачей.

Олег Шатов, «Зенит»

Полузащитник забил сам, сделал голевую передачу, а ещё существенно помог в двух результативных атаках. Тот самый Олег Шатов, за которого боролись топ-клубы России, возвращается?

Георгий Мелкадзе, «Тамбов»

До сих пор сложно поверить, но форвард забил против «Ростова» два гола и принёс команде Григоряна домашнюю победу. При этом второй мяч получилось положить из-за пределов штрафной. Вот, что бывает, когда уезжаешь из «Спартака».


Маркус Берг, «Краснодар»

Шведский нападающий на старте сезона заслуживал статус исторического трансферного провала «Краснодара», настолько инертно и бесполезно он выглядел на поле. Матч против ЦСКА многое изменил: Берг оформил дубль и дал надежду, что его дела в России поправятся.

Альтернатива: Сильвестр Игбун, «Динамо»

У Слая тоже так себе получился старт в новой команде, но в прошедшем туре он сумел отличиться дважды. Всё бы ничего, но от Игбуна отскочил мяч на Мевлю, который забил второй гол. Поэтому – лишь альтернатива.


Фото: Александр Ступников / ФК «Спартак-Москва»



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Теги: Мелкадзе Берг ЦСКА Влашич Зенит Иванович Шатов
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