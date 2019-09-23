"В первом тайме все 11 человек. Сафонову нужно взять вину на себя за третий гол. Все-таки — удар в ближний угол, его нельзя назвать неберущимся. Скопинцев не убедил. Хотя надо понимать, что против него на фланге действовал Мариу Фернандес. Ну и Уткин был абсолютно незаметен.
В целом, Сафонову еще предстоит пройти долгий путь, чтобы встать на один уровень с Акинфеевым. Мы видим, что пока Сафонов играет нестабильно. Когда ловит кураж, ловит мертвые мячи. Но ведь и ошибается... Все равно молодость берет свое. Все-таки не хватает ему спокойствия, хладнокровия. Он немного на взводе, с горящими глазами. Хотя парень, несомненно, талантливый. В перспективе это первый вратарь сборной", — отметил Кириченко в интервью "Спорт-экспрессу".
Дмитрий Кириченко: Сафонову предстоит пройти долгий путь до Акинфеева
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко после победы ЦСКА над "Краснодаром" (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России рассказал, кто выпадал из игры южан.
фото: Getty Images
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