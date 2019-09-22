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"Балтика" анонсировала матч с "Локомотивом" роликом в стиле Mortal Kombat

Пресс-служба "Балтики" необычно анонсировала матч 1/16 финала Кубка России с "Локомотивом", который состоится 25 сентября.
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???БУДЬ С КОМАНДОЙ . ? Матч 1/16 Кубка России @fcbaltika - @fclokomotiv состоится уже в эту среду в 20:30. Мы не отдыхаем, а запускаем конкурс в ВКонтакте "Будь с командой"! . ????Правила просты: делаем репост записи ВНИМАНИЕ: запись должна быть первой на Вашей стене . ?Победитель получит:? . 1) два билета на матч; 2) посещение предматчевой разминки; 3) программку с автографом главного героя. . ??Второму и третьему месту достанутся по 2 билета на игру и эксклюзивная стрижка у мастера @barin_barber прямо на стадионе! . ??А обладатели четвертого, пятого и шестого мест получат билеты на матч с ФК «Локомотив» и попадут в резерв на участие в конкурсе в перерыве . ?Немного о конкурсе: три победителя в перерыве смогут забить пенальти профессиональному вратарю на глазах всего стадиона. Аж мурашки по коже . ?Итак, делаем репост. Итоги подведем во вторник в 17-00! . #БудьСКомандой #БалтикаЛокомотив #БалтикаНавсегд

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В официальном инстаграме клуба появился ролик, напоминающий видеоигру Mortal Kombat. На видео "Балтика", словно в игре, выбирает себе соперника.


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Теги: Балтика Локомотив Кубок России
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