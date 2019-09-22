"Балтика" анонсировала матч с "Локомотивом" роликом в стиле Mortal Kombat

Пресс-служба "Балтики" необычно анонсировала матч 1/16 финала Кубка России с "Локомотивом", который состоится 25 сентября.

В официальном инстаграме клуба появился ролик, напоминающий видеоигру Mortal Kombat. На видео "Балтика", словно в игре, выбирает себе соперника.