"Балтика" - "Локомотив": составы команд на матч 1/16 финала Кубка России

"Балтика" и "Локомотив" объявили стартовые составы на матч 1/16 финала Кубка России, который состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе "Калининград" и начнётся в 21:30 мск.



"Балтика": Бориско, Тишкин, Плопа, Мещанинов, Дудиев, Альшин, Кашчелан, Казаев, Глушков, Маркин, Аллеф.



"Локомотив": Коченков, Кверквелия, Идову, Рыбусь, Мурило, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер.