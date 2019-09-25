Евгений Кафельников - о "Спартаке": вся команда - кусок дерьма! Мне жаль истинных фанатов

Олимпийский чемпион Сиднея, первый победитель турнира "Большого шлема" в истории России и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем твиттере высказался об игре "Спартака" и раскритиковал главного тренера команды Олега Кононова и владельца клуба Леонида Федуна.



Фото: ФК "Спартак"

"Вся команда — кусок дерьма! Тренер — бесполезная ***** (женский половой орган), владелец — большой поклонник киевского "Динамо". Мне жаль истинных фанатов самой популярной команды в России", — написал Кафельников.