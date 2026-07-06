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Аршавин восхитился формой Месси на ЧМ-2026

Андрей Аршавин высоко оценил игру Лионеля Месси на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Экс-игрок сборной России, перед стартом турнира он не ожидал, что аргентинец будет демонстрировать настолько высокий уровень.

- Удивляет выступление Месси на чемпионате мира. До начала турнира не думал, что он будет в таком порядке. Вызывает только восхищение, когда человек в 39 лет - один из лучших в мире, - приводит слова Аршавина "Чемпионат".

На нынешнем мировом первенстве Месси отличился семь раз в четырех встречах и делит лидерство в бомбардирской гонке с Килианом Мбаппе. В 1/16 финала сборная Аргентины обыграла Кабо-Верде, а следующий матч команда проведет 7 июля против Египта в рамках 1/8 финала.

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