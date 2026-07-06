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Переговоры "Локомотива" с Воробьёвым зашли в тупик - источник

Руководство "Локомотива" пока не смогло продвинуться в переговорах с нападающим Дмитрием Воробьёвым о продлении контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", обсуждение затягивается из-за позиции самого футболиста, который не намерен вести переговоры без участия своего агента. При этом интерес к форварду проявляют "Краснодар" и ЦСКА, однако оба клуба готовы предложить за трансфер лишь четыре миллиона евро и бонусы, тогда как такие условия не устраивают "железнодорожников".

Источник также утверждает, что в действующем контракте Воробьёва предусмотрена сумма отступных в размере 13 миллионов евро. В то же время в клубе понимают, что в случае отсутствия нового соглашения впоследствии форварда, вероятно, придется отпустить за меньшую компенсацию.

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