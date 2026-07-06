Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", обсуждение затягивается из-за позиции самого футболиста, который не намерен вести переговоры без участия своего агента. При этом интерес к форварду проявляют "Краснодар" и ЦСКА, однако оба клуба готовы предложить за трансфер лишь четыре миллиона евро и бонусы, тогда как такие условия не устраивают "железнодорожников".
Источник также утверждает, что в действующем контракте Воробьёва предусмотрена сумма отступных в размере 13 миллионов евро. В то же время в клубе понимают, что в случае отсутствия нового соглашения впоследствии форварда, вероятно, придется отпустить за меньшую компенсацию.
Переговоры "Локомотива" с Воробьёвым зашли в тупик - источник
Руководство "Локомотива" пока не смогло продвинуться в переговорах с нападающим Дмитрием Воробьёвым о продлении контракта.
Фото: ФК "Локомотив"