Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев после поражения от "Нижнего Новгорода" (0:1) в 1/16 финала Кубка России не согласился с тем, что команда играла далеко не самым сильным составом.
"Нижний Новгород" — не слабый соперник. Вы сегодня видели, что "Нижний Новгород" был хорошей командой.
У нас есть некие приоритеты и есть моменты, которые нам важны. Мы находимся в очень трудном графике, и этот график у нас длится уже с начала августа, поэтому та ротация, которую мы проводим, естественна.
И мы не говорим, что играли сегодня вторым составом", - цитирует Матвеева "КП".
Сергей Матвеев - о вылете из Кубка России: с августа "Краснодар" находится в трудном графике
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