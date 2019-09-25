Полузащитник "Спартака" Алекс Крал после выездной победы красно-белых над "КАМАЗом" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России посетовал на плохое состояние газона на стадионе в Набережных Челнах, поблагодарил фанатов за поддержку и рассказал, какого футбола требует от своих футболистов главный тренер команды Олег Кононов.
"Поле было очень тяжелым: мягким, рыхлым… "КАМАЗ" тоже доставил проблемы — они хорошо оборонялись, выбегали в контратаки. Но Ребров играл отлично, отбивая их удары.
Хочу поблагодарить наших фанатов за поддержку. Если честно, не понимаю, о чем они поют, но самое важное — я слышу их. Слышу в каждом матче, и это добавляет нам эмоций и желания.
В чем причина поражений в предыдущих играх? Плохая реализация. Мы не обостряли, не были опасными для соперника.
Мы не стремимся играть навесами. Тренер хочет от нас игры низом. Но порой и навесы могут принести успех. Так что иногда мы подаем и забиваем. Но обычно стараемся опускать мяч", - цитирует Крала Sport24.ru.
Алекс Крал: "Спартак" не стремится играть навесами. Тренер хочет от нас игры низом
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