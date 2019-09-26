"Есть ли какой-то рецепт, как вести себя и работать тренеру в такой обстановке? Может и есть, но я его не знаю. В данном случае все индивидуально. Просто надо пережить этот момент, поскольку настоящий коллектив подобные неудачи закаляют и делают крепче. Вот такую проверку на прочность сейчас предстоит пройти и «Спартаку», и его тренеру.
Хочу подчеркнуть, что комплектование проходило на перспективу. И как тренер я считаю, что в этой ситуации надо набраться терпения. А у болельщика своя философия — дай результат, а остальное все лирика!
Сейчас идет строительство по сути новой команды. И спешка здесь ни чему хорошему никогда не приводила", — цитирует Романцева "Спорт-экспресс".
Олег Романцев — о "Спартаке": надо терпеть, а у болельщика философия — дай результат, остальное — лирика
Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев отметил, что сейчас красно-белые проходят проверку на прочность. По его мнению, спешить с увольнением Олега Кононова не стоит.
Фото: Юрий Машков/ТАСС
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»