Олег Романцев — о "Спартаке": надо терпеть, а у болельщика философия — дай результат, остальное — лирика

Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев отметил, что сейчас красно-белые проходят проверку на прочность. По его мнению, спешить с увольнением Олега Кононова не стоит.

Фото: Юрий Машков/ТАСС