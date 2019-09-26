Гурам Аджоев: не будем недооценивать победу. Видим, какие проблемы были у клубов РПЛ

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев поделился впечатлениями от выхода команды в 1/8 финала Кубка России. В 1/16 финала "Арсенал" в гостях одержал победу над воронежским "Факелом" со счётом 2:1.

фото: Sportbox