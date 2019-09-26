"КАМАЗ" готовит официальное заявление по поводу сложившейся ситуации с болельщиками "Спартака" в матче 1/16 финала Кубка России, информирует Sport24.
Перед началом встречи сотрудники стадиона загнали фанатов московской команды в так называемую клетку (специально огражденный участок на стадионе) на фан-секторе и закрыли ее на ключ. Такие действия стюардов противоречат правилам безопасности.
"Спартак" обыграл "КАМАЗ" со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала Кубка России, где встретится с "Ростовом".
"КАМАЗ" готовит заявление по инциденту с запертыми в клетке на стадионе фанатами "Спартака"
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