Павел Могилевец: каждому в "Рубине" надо задуматься о причинах неудач

Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец прокомментировал неудачно складывающийся сезон. Казанцы проиграли четыре последние встречи в чемпионате России, а 25 сентября вылетели из Кубка страны, всухую уступив "Химкам" (0:3).

Фото: Известия/Павел Бедняков