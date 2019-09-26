"Соперник больше хотел этой победы. Футболисты "Химок" выигрывали всю борьбу. Самое главное, в чем мы уступили, — это единоборства. И по итогу проиграли матч.
Мы настраиваемся на каждую игру. Поэтому каждому из нас надо задуматься о причинах таких неудачных матчей. Впереди еще встречи — надо к ним готовиться и исправлять ситуацию", — цитируют Могилевца "Известия".
Павел Могилевец: каждому в "Рубине" надо задуматься о причинах неудач
Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец прокомментировал неудачно складывающийся сезон. Казанцы проиграли четыре последние встречи в чемпионате России, а 25 сентября вылетели из Кубка страны, всухую уступив "Химкам" (0:3).
Фото: Известия/Павел Бедняков
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