Василий Уткин - о словах Смолова про "Зенит" и судейство: примерно такой же механизм, как по пьяни

Известный футбольный журналист и блогер Василий Уткин оценил слова нападающего "Локомотива" Федора Смолова, который в перерыве домашнего матча 11-го тура РПЛ с "Зенитом" выступил с жесткой критикой по поводу чемпионата России."Конечно, Смол неправ по существу. Гол-то не засчитан по правилам. Тем не менее если в такой момент прорывает — значит, копилось же. В перерыве. На эмоциях. Примерно такой же механизм, как по пьяни — самоконтроль дремлет. Но ведь копилось. Накопленное дискуссионно местами, но вполне рассудительно", - написал Уткин в своем телеграм-канале.