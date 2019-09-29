Вадим Евсеев: самое главное, что не позволили "Рубину" создать 100 процентные моменты у наших ворот

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью с "Рубином" (0:0).



"Во-первых мы играли на выезде. В какой-то степени недовосстановились, хотя у нас не так много футболистов играло на Кубок России. Во-вторых, соперник заставил нас обороняться. Мы это предполагали и хотели контратаковать. Создали моменты, но их было мало. Самое главное, что не позволил сопернику создать 100 процентные моменты у наших ворот", — сказал Евсеев.