Александр Ломовицкий: у нас было много моментов, но не забили

Защитник "Арсенала" Александр Ломовицкий поделился впечатлениями от игры против "Краснодара" (0:2), передает корреспондент Rusfootball.info.



- Не удивились, что арбитр не обратился к VAR при назначении пенальти?



- Да не, что там смотреть, там пенальти чистый был.



- Что происходит с "Арсеналом" в матчах с "Краснодаром"? Команде никак не удается забить.



- Хорошая команда. Получает удовольствие от футбола, у них все получается. Команда играет в футбол. Стенки, все получается. У нас было много моментов, но не забили. Проиграли по делу.



- У вас была установка играть поближе к чужим воротам?



- У "Краснодара" очень хорошо получаются позиционные атаки. Было ошибкой сесть к воротам. Не то что мы боялись, но они нас поджали.