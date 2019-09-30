Дом Игоря Семшова ограбили на 20 миллионов рублей, пострадала его жена

На дом бывшего футболиста сборной России, а ныне тренера тульского "Арсенала" Игоря Семшова было совершено нападение, сообщает телеграм-канал Baza.

Фото: ФК "Арсенал" Тула

Инцидент произошёл в ночь с 28 на 29 сентября. В дом Семшова в деревне Маслово в Подмосковье пробрались четверо неизвестных в масках. В здании в тот момент находилась жена экс-игрока Лариса с детьми. Услышав шум, женщина спустилась на первый этаж, где и встретила злоумышленников, вооружённых пистолетом, монтировками и железными прутами. Попытка прогнать их не увенчалась успехом, вместо этого преступники пригрозили ей избиением детей, а один из них ударил её.



По итогам нападения из дома Семшова были украдены несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 20 миллионов рублей.